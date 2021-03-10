Пожилая москвичка скончалась в частной клинике после укола

Фото: СК РФ / Свердловская область

Следователи начали проверку после смерти пожилой женщины в частной клинике в центре Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова.

— Следственными органами ГСУ СК Российской Федерации по Москве организовано проведение доследственной проверки. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов произошедшего. Следователи опросят руководство и сотрудников частной клиники, — заявила Иванова.

Она пояснила, что пожилая москвичка 9 марта обратилась в частную клинику в центре города с жалобами на обострившиеся болезни. Врач ввел ей препарат, после чего женщине резко стало плохо вплоть до потери сознания. Сотрудники центра пытались помочь, но прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала смерть пациентки, передает пресс-служба СК по Москве.

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