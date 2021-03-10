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Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Бутырская улица, 23с1 Карта всех событий

Движение на севере Москвы восстановили после аварии. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Известно, что два автомобиля столкнулись возле дома № 23 на Бутырской улице. Движение было затруднено в сторону ТТК и частично в левом ряду в сторону Дмитровского шоссе.

Информации о пострадавших не поступало.

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