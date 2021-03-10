Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, Бутырская улица, 23с1 Карта всех событий

Движение на севере Москвы восстановили после аварии. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Известно, что два автомобиля столкнулись возле дома № 23 на Бутырской улице. Движение было затруднено в сторону ТТК и частично в левом ряду в сторону Дмитровского шоссе.

Информации о пострадавших не поступало.

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