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Песков: Дата послания президента РФ парламенту «сдвигается вправо»
Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Песков: Дата послания президента РФ парламенту «сдвигается вправо»

Юлия Ямпольская

Общество

Дата послания президента России Владимира Путина парламенту «сдвигается вправо». Об этом в среду, 10 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что на данный момент точные сроки обращения еще неизвестны.

— Ориентировочно — тоже пока нет. Сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос об индексации пенсий работающим гражданам.

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