Песков: Дата послания президента РФ парламенту «сдвигается вправо»
Дата послания президента России Владимира Путина парламенту «сдвигается вправо». Об этом в среду, 10 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что на данный момент точные сроки обращения еще неизвестны.
— Ориентировочно — тоже пока нет. Сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос об индексации пенсий работающим гражданам.
Читайте также: В Кремле прокомментировали решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter