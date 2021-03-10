Песков: Дата послания президента РФ парламенту «сдвигается вправо»

Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Дата послания президента России Владимира Путина парламенту «сдвигается вправо». Об этом в среду, 10 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что на данный момент точные сроки обращения еще неизвестны.

— Ориентировочно — тоже пока нет. Сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос об индексации пенсий работающим гражданам.

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