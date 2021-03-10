В Минцифры прокомментировали сбой в работе сайтов госорганов РФ

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Проблемы с доступом к нескольким государственным сайта в России связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупного интернет-провайдера «Ростелеком». Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Накануне были зафиксированы сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. В настоящее время сайты восстановили работу, передает РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что решил с 10 марта замедлить скорость работы социальной сети Twitter в РФ на 100 процентов мобильных устройств и на 50 процентов стационарных устройств за грубое нарушение требований российского законодательства об удалении запрещенного в стране контента.

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