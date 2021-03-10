Названы самые выдающиеся роли Шэрон Стоун

@sharonstone / Фотография из официального аккаунта Шэрон Стоун в Instagram

Актриса Голливуда и фотомодель Шэрон Стоун, которая отмечает день рождения 10 марта, часто воспринимается как эталон привлекательности. Среди самых запоминающихся ее ролей в кинематографе — злодейка в «Женщине-кошке», убийца в «Опасном инстинкте», девушка легкого поведения в «Казино», подставная жена-киллер в фильме «Вспомнить все», а также роковая женщина в триллере «Щепка». Об этом сообщает портал Nation News.

Отмечается, что многие зрители заметили сходство в характерах героинь Стоун и стали называть актрису «опасной женщиной». Типичные черты ее персонажей — сексуальность, смекалка, предприимчивость, сила воли.

Голливудская актриса родилась в Соединенных Штатах Америки в 1958 году. Ей потребовалось немало времени, чтобы занять место на звездном олимпе. Первая роль Шэрон Стоун была эпизодической: она сыграла в фильме Вуди Алена «Воспоминания о звездной пыли».

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