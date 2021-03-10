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Директор школы в Москве опровергла информацию об избиении ученицы сверстниками
Фото: exp.mos.ru

Директор школы в Москве опровергла информацию об избиении ученицы сверстниками

Юлия Ямпольская

Происшествия

Сведения об избиении школьницы ее сверстниками в центре столицы оказались ложными. Об этом в среду, 10 марта, сообщила директор образовательного учреждения Александра Белова.

По ее словам, информация, которую распространяют СМИ, не соответствует действительности.

— Инцидент произошел во время игры в снежки после школы, никакого избиения со стороны ребят не было. Один из семиклассников толкнул девочку, она упала на лед. Вечером ученица рассказала о случившемся маме, и та отвезла ребенка в больницу для дополнительного осмотра, — цитирует Белову агентство городских новостей «Москва».

На данный момент девочка ходит в школу на занятия и чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что школьница попала в больницу после избиения сверстниками в центре столицы. По данным СМИ, пострадавшей 13 лет. Ее госпитализировали с травмами головы и ушибами.

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