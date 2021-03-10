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Новый этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса стартовал в Москве
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Новый этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса стартовал в Москве

Кирилл Николаев

Город

В столице стартовал новый этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса от правительства города. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Отмечается, что поддержку города смогут получить отели, организации в сфере детского образования, досуга и спорта, социальные предприятия, резиденты технопарков, особых экономических зон, а также участники Московского инновационного кластера (МИК) в сфере обрабатывающей промышленности, науки, информации и связи.

С помощью субсидий компании могут возместить расходы на выплату процентов по кредитам на развитие, а также на лизинг или приобретение оборудования за счет своих ресурсов. Гостиницы, социальные предприятия и организации приоритетных социальных отраслей имеют возможность компенсировать затраты на коммунальные услуги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в столице сократили список документов, которые необходимы для получения субсидий. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, теперь получить субсидии для бизнеса стало проще — потребуется в два раза меньше документов. Кроме того, он добавил, что предприниматели получили возможность доработать свои заявки на получение выплат в течение десяти дней.

Читайте также: Наталья Сергунина: Бизнесмены Москвы смогут просчитывать сумму господдержки онлайн

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