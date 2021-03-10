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Госудма решила не наказывать чиновников за случайную коррупцию
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госудма решила не наказывать чиновников за случайную коррупцию

Никита Абрамов

Закон

Государственной думой были приняты в первом чтении законопроекты, согласно которым чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний будут освобождать от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, при условии, если они наступили в независящих от них обстоятельствах. Об этом в среду, 10 марта сообщает пресс-служба Госдумы.

— Не зависящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств, — говорится в сообщении на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Действие законопроекта распространяется на государственных и муниципальных служащих, федеральных, региональных и муниципальных депутатов, сенаторов, судей, прокуроров, сотрудников МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военных, таможенников, сотрудников Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послов и членов избиркомов.

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Госдумазаконкоррупция
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