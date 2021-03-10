Иммунолог выразил надежду на отмену масочного режима к лету

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил надежду на то, что предстоящим летом в Москве можно будет не носить медицинские маски. Об этом эксперт рассказал НСН.

— Все меры должны иметь обоснование. Масочный режим предохраняет от заражения большинство людей. В столице тех, кто способен заразиться новой инфекцией, становится все меньше и меньше. Чтобы понять, сколько человек заражается бессимптомно, нужно количество выявленных заболевших умножить на десять. Об этом часто забывают при вычислении иммунной прослойки, — отметил иммунолог.

По его мнению, к маю или началу лета возможна вероятность того, что не будет смысла в сохранении масочного режима. При этом он отметил, что нужно продолжать проводить вакцинацию россиян, входящих в группы риска.

— Однако март точно нужно пережить с масками, чтобы не вызвать вспышку забытых ОРВИ и гриппа, — добавил эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что масочный режим в транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий на территории столицы могут продлиться и предстоящее лето. Решение о полном снятии ограничений будет принято на основе результатов и темпов масштабной вакцинации, а также формирования коллективного иммунитета.

Читайте также: Около 15 тысяч москвичей ежедневно делают прививки от COVID-19