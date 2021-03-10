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Пожар вблизи железнодорожной станции Химки не повлиял на движение поездов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пожар вблизи железнодорожной станции Химки не повлиял на движение поездов

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Ленинградское направление, станция Химки Карта всех событий

Пожар вблизи железнодорожной станции Химки не повлиял на движение поездов. Об этом в среду, 10 марта, рассказали в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что поезда курсируют в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

Ранее вблизи железнодорожной станции Химки произошло возгорание в торговом павильоне. Пожар возник в пристройке к торговым рядам. По данным МЧС России по Московской области, возгорание локализовано на площади 150 квадратных метров.

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