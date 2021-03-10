Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Ленинградское направление, станция Химки Карта всех событий

Пожар вблизи железнодорожной станции Химки не повлиял на движение поездов. Об этом в среду, 10 марта, рассказали в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что поезда курсируют в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

Ранее вблизи железнодорожной станции Химки произошло возгорание в торговом павильоне. Пожар возник в пристройке к торговым рядам. По данным МЧС России по Московской области, возгорание локализовано на площади 150 квадратных метров.

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