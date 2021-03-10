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Пассажиропоток увеличился на 22 процента по сравнению с 2020 годом в аэропорту Домодедово
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пассажиропоток увеличился на 22 процента по сравнению с 2020 годом в аэропорту Домодедово

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

С 5 по 8 марта столичный аэропорт Домодедово обслужил 228 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

На российских направлениях пассажиропоток составил 196 тысяч человек. Это на 22 процента выше, чем за аналогичный период 2020 года. По данным аэропорта Домодедово, самыми популярными направлениями внутри России стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск.

Ранее стало известно, что в период с 25 февраля по 4 марта 2021 года пассажиропоток на международных и внутренних рейсах в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вырос на пять процентов.

Читайте также: Первый аэропорт со своей станцией: москвичи смогут доехать до Внукова на метро

статистикапассажиропотокАэропорт Домодедово
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