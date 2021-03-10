Полиция задержала неадекватного мужчину с ножом в магазине на западе Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Полицейские задержали в торговом зале в столичном районе Раменки мужчину с ножом, который угрожал нанести себе увечья. Об этом корреспонденту «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в магазине, расположенном по улице Мосфильмовской. Мужчина находился в сильном стрессе. Прибывшим по вызову очевидцев сотрудникам полиции удалось уговорить его не совершать необдуманных поступков.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого, который отобрал у курьера в подъезде жилого дома в столице нож и одиннадцать тысяч рублей.

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