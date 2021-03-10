Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полиция задержала неадекватного мужчину с ножом в магазине на западе Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Полиция задержала неадекватного мужчину с ножом в магазине на западе Москвы

Олег Сыров

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Полицейские задержали в торговом зале в столичном районе Раменки мужчину с ножом, который угрожал нанести себе увечья. Об этом корреспонденту «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в магазине, расположенном по улице Мосфильмовской. Мужчина находился в сильном стрессе. Прибывшим по вызову очевидцев сотрудникам полиции удалось уговорить его не совершать необдуманных поступков.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого, который отобрал у курьера в подъезде жилого дома в столице нож и одиннадцать тысяч рублей.

Читайте также: Трое неизвестных напали на москвича в подъезде дома на северо-востоке Москвы

задержаниенападение с ножомнож
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Все мнения
О проекте