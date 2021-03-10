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Дмитрий Певцов поздравил жительниц северо-востока Москвы с 8 Марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дмитрий Певцов поздравил жительниц северо-востока Москвы с 8 Марта

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, проспект Мира, 150 Карта всех событий

Около 500 активисток Северо-Восточного округа Москвы посетили мероприятие в честь 8 Марта в концертном зале гостиницы «Космос». Специальным гостем концерта стал народный артист России Дмитрий Певцов.

На концерте присутствовали ветераны, учителя, врачи, многодетные мамы и волонтеры. Каждая зрительница получила в подарок цветы и открытки. Певцов исполнил несколько песен и романсов, а также поздравил всех женщин с праздником.

— Вы можете все — сварить самый вкусный борщ, построить самый прочный дом, полететь в самый дальний космос. От всей души поздравляю вас с праздником весны! Спасибо, что вы есть! — заявил артист.

К поздравлениям также присоединился префект СВАО Алексей Беляев. По его словам, Международный женский день — это прекрасный повод сказать спасибо всем женщинам, выразить им свою признательность и благодарность.

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концертДмитрий Певцов8 марта
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