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Владимир Путин выразил надежду на ускорение темпов вакцинации от COVID-19 в России
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин выразил надежду на ускорение темпов вакцинации от COVID-19 в России

Никита Абрамов

Здоровье

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцинация в России пройдет ускоренными темпами. Об этом он сообщил в среду, 10 марта, в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

— Будем надеяться, что и вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация будет реально меняться к лучшему, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости в массовой вакцинации детей.

Читайте также: Анна Попова заявила, что в РФ выявлены только единичные случаи новых штаммов COVID-19

вакцинаВладимир Путинкоронавирус
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