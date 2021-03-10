Владимир Путин выразил надежду на ускорение темпов вакцинации от COVID-19 в России
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцинация в России пройдет ускоренными темпами. Об этом он сообщил в среду, 10 марта, в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
— Будем надеяться, что и вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация будет реально меняться к лучшему, — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости в массовой вакцинации детей.
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