Ростуризм рассказал о старте очередного этапа программы туристического кешбэка

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Очередной этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств в виде кешбэка начнется в ближайшие недели. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, это будет уже третий по счету этап программы. Этот сервис очень удобен для российских граждан. Они могут комфортно забронировать гостиницу, получить кешбэк и отправиться в путешествие на личном автомобиле.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап стартовал 15 октября и завершился 5 декабря. На реализацию программы выделено 15 миллиардов рублей. Общая сумма возврата туристам составила миллиард рублей, сообщает РИА Новости.

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