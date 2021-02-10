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В России могут разработать федеральную программу образовательного туризма
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В России могут разработать федеральную программу образовательного туризма

Татьяна Плотникова

Туризм

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой разработать в России федеральную программу «Образовательный туризм». Соответствующее письмо он направил главе Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой.

Как указал Кудж, молодежный туризм в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных туристических секторов. При этом образовательный туризм внесен в классификацию Всемирной туристской организации.

В частности, молодежь активно путешествует для изучения иностранных языков, учебы в других государствах, в поисках новых знакомств, для участия в волонтерских программах, пишет Кудж.

Хотя по количеству обучающихся иностранных граждан Россия занимает шестое место в мире, в отечественном законодательстве нет понятия образовательного туризма.

С учетом этого ректор МИРЭА предлагает разработать государственную программу «Образовательный туризм» и включить ее в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает RT.

Ранее россияне рассказали, на чем экономят во время туристических поездок.

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