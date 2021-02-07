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Ростуризм может возобновить программу туристического кешбэка в феврале
Фото: flickr.com / Anna Novikova

Ростуризм может возобновить программу туристического кешбэка в феврале

Кирилл Николаев

Туризм

Ростуризм рассчитывает запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по России в феврале. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

В рамках программы туристического кешбэка государство возвращает туристам часть средств за отдых в России. Она была запущена в 2020 году для увеличения доступности отдыха для граждан РФ и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса. Продажа туров прошла в два этапа. Второй этап завершился 5 декабря 2020 года, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме поддержали идею программы туристического кешбэка на детский отдых.

Читайте также: Международный поток туристов в Санкт-Петербург снизился на 90 процентов за 2020 год

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