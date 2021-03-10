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Аппарат для домашнего маникюра: на что обратить внимание при его покупке
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Аппарат для домашнего маникюра: на что обратить внимание при его покупке

Елена Фролова

Общество

Базовыми техниками ухода за руками и ногами, круглогодично необходимого женщинам, считаются маникюр и педикюр. Однако дамам не всегда удобно подстраиваться под график мастера, поэтому в помощь им созданы аппараты для проведения данных процедур в домашних условиях.

Такие устройства помогают обрабатывать кутикулу, удалить гель-лак, отшлифовать ногтевую пластину и деликатно обработать твердую кожу на пятках. При этом не все аппараты могут справиться с поставленными перед ними задачами. В материале ФАН сообщается, на что стоит обратить внимание при подобной покупке.

Например, при выборе устройства для домашнего маникюра важно обращать внимание не только на базовые характеристики, но и на особенности конструкции. Удобно и выгодно покупать девайс в интернет-магазине. Однако в данном случае лучше сначала посмотреть и «пощупать», оценить его вес и удобство, почувствовать его в работе. Рекомендуется обратить внимание на семь особенностей, которыми обладают одни из лучших аппаратов для домашнего маникюра. Среди них легкость и комфортность ручки, отсутствие вибрации, мощность (до 60 ватт), длина провода, наличие основного и дублирующего регуляторов, гладкий корпус, набор фрез (инструмент с одним или несколькими режущими лезвиями для фрезерования — прим. «ВМ»).

Уточняется, что фрезы бывают четырех видов. Первая называется «Пламя». С ее помощью можно снимать тонкую кожу на ногте возле кутикулы. Также бывает корундовая фреза, которой обрабатывают саму кутикулу. Третий вид — «Кукуруза». Ее используют для деликатного удаления слоя гель-лака. И четвертый вид — полировщик. С его помощью удаляются шероховатости на коже вокруг ногтей и стоп.

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