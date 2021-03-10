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Премьер-министр Великобритании рассказал, что умеет готовить рыбный пирог
Фото: flickr.com / Number 10 / Andrew Parsons

Премьер-министр Великобритании рассказал, что умеет готовить рыбный пирог

Анастасия Колоскова

В мире

Британский премьер Борис Джонсон рассказал членам парламента, что легко сумеет приготовить пирог с рыбой и креветками.

Своими кулинарными способностями премьер похвастался после того, как глава межпарламентской группы по рыболовству Шерилл Маррей предложила ему пройти мастер-класс по готовке блюд из британской рыбы. По мнению Маррей, это должно повлиять на увеличение объемов покупки рыбы на фоне «постыдного поведения» ЕС по отношению к экспорту Британии.

— Я буду очень рад принять это предложение. Я не самый лучший повар, но я готовил и могу приготовить по памяти рыбный пирог с пикшей и креветками, — цитирует Бориса Джонсона РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти страны ослабят введенный из-за коронавирусной инфекции карантин.

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Премьер-министрВеликобританияБорис Джонсон
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