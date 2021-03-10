Проезжую часть освободили в районе аварии на внутренней стороне ТТК
Россия, Москва, Рижская эстакада Карта всех событий
Проезжая часть освобождена в районе аварии на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее в районе Рижской эстакады столкнулись пять автомобилей. Участником ДТП также стала машина такси.
Из-за аварии движение в сторону Русаковской эстакады затруднено на три километра.
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