Проезжую часть освободили в районе аварии на внутренней стороне ТТК

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, Рижская эстакада Карта всех событий

Проезжая часть освобождена в районе аварии на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в районе Рижской эстакады столкнулись пять автомобилей. Участником ДТП также стала машина такси.

Из-за аварии движение в сторону Русаковской эстакады затруднено на три километра.

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