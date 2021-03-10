Грузовик загорелся на трассе М-2 под Серпуховым
На трассе М-2 «Крым» в районе подмосковного Серпухова загорелся грузовик.
В соцсетях публикуют кадры, на которых видно, что кабина автомобиля в результате происшествия выгорела, а кузов охвачен пламенем. В небо над машиной поднимаются густые клубы дыма.
В настоящее время информации о пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По некоторым данным, в районе происшествия перекрыто движение. На опубликованных в Сети кадрах видно, что фура находится в крайнем правом ряду, а мимо по другим полосам беспрепятственно проезжают машины, сообщает РЕН ТВ.
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