Грузовик загорелся на трассе М-2 под Серпуховым

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На трассе М-2 «Крым» в районе подмосковного Серпухова загорелся грузовик.

В соцсетях публикуют кадры, на которых видно, что кабина автомобиля в результате происшествия выгорела, а кузов охвачен пламенем. В небо над машиной поднимаются густые клубы дыма.

В настоящее время информации о пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По некоторым данным, в районе происшествия перекрыто движение. На опубликованных в Сети кадрах видно, что фура находится в крайнем правом ряду, а мимо по другим полосам беспрепятственно проезжают машины, сообщает РЕН ТВ.

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