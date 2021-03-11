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Эксперт призвал пользователей удалить с телефона восемь опасных приложений
Фото: Pexels

Эксперт призвал пользователей удалить с телефона восемь опасных приложений

Юлия Курганова

Технологии

Эксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов удалить восемь опасных приложений.

Так, среди приложений из Google Play Store, содержащих вредоносное ПО, оказались QRecorder, tooltipnatorlibrary, Scanner MAX, QR/Barcode, Pacific VPN, Cake VPN, eVPN, BeatPlayer и Music Player.

Эксперт отметил, что данные приложения могут украсть банковские реквизиты пользователя и обойти двухфакторную аутентификацию. Он сообщил, что в этих программах есть троян под названием Clast82, который способен устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон. Он получает удаленный доступ к зараженному гаджету, после чего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.

Доффман посоветовал после удаления опасных приложений проверить банковские счета на подозрительную активность и изменить пароли для входа в мобильный банк, сообщается в статье журнала Forbes.

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