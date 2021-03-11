Эксперт призвал пользователей удалить с телефона восемь опасных приложений

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Эксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов удалить восемь опасных приложений.

Так, среди приложений из Google Play Store, содержащих вредоносное ПО, оказались QRecorder, tooltipnatorlibrary, Scanner MAX, QR/Barcode, Pacific VPN, Cake VPN, eVPN, BeatPlayer и Music Player.

Эксперт отметил, что данные приложения могут украсть банковские реквизиты пользователя и обойти двухфакторную аутентификацию. Он сообщил, что в этих программах есть троян под названием Clast82, который способен устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон. Он получает удаленный доступ к зараженному гаджету, после чего устанавливает приложение AlienBot для кражи банковских данных.

Доффман посоветовал после удаления опасных приложений проверить банковские счета на подозрительную активность и изменить пароли для входа в мобильный банк, сообщается в статье журнала Forbes.

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