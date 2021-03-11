Российская 83-летняя пенсионерка попала на страницы итальянского Vogue

Лидия Тучкова никогда не была моделью / Фото: Vogue

Российская пенсионерка оказалась на страницах модного журнала Vogue. Фото улыбающейся 83-летней жительницы Челябинска поместили в итальянском издании.

Лидия Тучкова участвовала в семейной фотосессии вместе со своими родственниками. Снимки фотограф Саша Саматова сделала по случаю 8 Марта.

По словам внучки пенсионерки, в ходе фотосессии бабушка переживала, что выглядит на кадрах старенькой, но женская часть семейства Тучковых хотела этой фотосессией показать, что красота и женственность не проходят с возрастом. В результате, фотографии настолько понравились всей семье, что женщины разрешили фотографу использовать их, пояснила девушка в беседе с порталом 74.ru.

На опубликованном в Vogue снимке пенсионерка улыбается, глядя в камеру. Она стоит в нежно-розовом платье с букетом тюльпанов в руках.

Челябинский фотограф Саша Саматова призналась, что отправляла свои фото в итальянский Vogue впервые. Но это не помешало всемирно известному изданию высоко оценить труд девушки и разместить ее снимки на сайте.

Отмечается, что редакторов журнала также поразила история российской пенсионерки, которая осенью прошлого года в течение пяти недель боролась с коронавирусом. В то время как она лежала в больнице, там случился инцидент, в результате которого ей вместе с другими пациентами пришлось эвакуироваться из здания. Однако, несмотря на болезнь и перенесенный стресс, бабушка сохранила жизнерадостность и покорила всех улыбкой на фото.

Читайте также: «Скучать мне некогда»: вдохновляющая история 72-летней москвички накануне Международного женского дня