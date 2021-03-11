Московский инновационный кластер расширил функционал сервиса «Биржа патентов»

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Сервис «Биржа патентов», разрабатываемый Московским инновационным кластером (МИК), получил новый функционал. Пользователи сервиса теперь могут найти организацию для регистрации прав на интеллектуальную собственность, исходя из типа услуги, ее стоимости и квалификации сотрудников.

Компании, состоящие в МИК, смогут подавать заявки на регистрацию прав онлайн.

— Новые сервисы — результат сотрудничества правительства Москвы и Роспатента. Начиная совместную работу, мы стремились к тому, чтобы высокотехнологичным проектам в столице стало легче использовать права на интеллектуальную собственность — например найти организацию для регистрации прав, патентного поверенного, совершить сделку с правами на изобретение, — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В функционал сервиса также добавят базу знаний, где будут ответы на актуальные вопросы в сфере интеллектуальной собственности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис «Биржа патентов» дает правообладателям возможность реализовать результаты своей интеллектуальной деятельности, а предпринимателям — находить нужные разработки. Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что с 2020 года сервисом воспользовались более пяти тысяч раз.

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