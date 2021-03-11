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Московский инновационный кластер расширил функционал сервиса «Биржа патентов»
Фото: freepik.com

Московский инновационный кластер расширил функционал сервиса «Биржа патентов»

Иван Юминов

Город

Сервис «Биржа патентов», разрабатываемый Московским инновационным кластером (МИК), получил новый функционал. Пользователи сервиса теперь могут найти организацию для регистрации прав на интеллектуальную собственность, исходя из типа услуги, ее стоимости и квалификации сотрудников.

Компании, состоящие в МИК, смогут подавать заявки на регистрацию прав онлайн.

— Новые сервисы — результат сотрудничества правительства Москвы и Роспатента. Начиная совместную работу, мы стремились к тому, чтобы высокотехнологичным проектам в столице стало легче использовать права на интеллектуальную собственность — например найти организацию для регистрации прав, патентного поверенного, совершить сделку с правами на изобретение, — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В функционал сервиса также добавят базу знаний, где будут ответы на актуальные вопросы в сфере интеллектуальной собственности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис «Биржа патентов» дает правообладателям возможность реализовать результаты своей интеллектуальной деятельности, а предпринимателям — находить нужные разработки. Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что с 2020 года сервисом воспользовались более пяти тысяч раз.

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Департамент информационных технологий МосквыпатентыIT-индустрия
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