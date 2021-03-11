Парк и образовательный кластер появятся в Коммунарке

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Административно-деловой центр (АДЦ) поселка Коммунарка обзаведется новым парком и образовательными учреждениями. Об этом сообщил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

— Новый парк органично дополнит активно развивающуюся территорию Новой Москвы, став еще одним ее центром притяжения. Инфраструктурные и парковые арт-объекты будут размещены в естественном зеленом пространстве, — пояснил Кузнецов.

Рядом с парком вокруг Малососенского пруда также появятся «суперколледж» и кампус одного из ведущих вузов Москвы. Его частью станут общежития, жилая часть для преподавателей, а также физкультурно-оздоровительный центр, цитирует официальный сайт мэра Москвы руководителя архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института генплана Москвы Александра Котенкова.

Образовательный кластер строится с тем учетом, что 70 процентов занятий студентов будут практическими. Программы обучения в нем будут вариативными и модульными, непрофильные предметы можно будет перевести в дистанционный формат.

Спортивные объекты займут около 17 процентов территории, жилая застройка — 38 процентов.

Отмечается, что АДЦ станет одним из фокусов развития Новой Москвы.

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