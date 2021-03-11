За сутки в Москве выявили 1281 случай коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За прошедшие сутки в столице выявили 1281 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число людей, заболевших COVID-19 в Москве с начала пандемии, составило 995 279.

В 85 субъектах России за весь период было выявлено 4 360 823 случая заболевания коронавирусом. Зафиксировано 90 734 летальных исхода, 3 959 533 человека вылечились, отмечается в сообщении штаба в Telegram.

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