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Звезда «Битвы экстрасенсов» перечислил тайные одержимости знаков зодиака
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Звезда «Битвы экстрасенсов» перечислил тайные одержимости знаков зодиака

Анастасия Колоскова

Общество

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал тайные пристрастия, к которым склонны представители каждого знака зодиака.

Овны с особым пиететом относятся к понятию домашний очаг. Они стремятся обустроить быт, уделяя внимание каждой мелочи.

Тельцы не могут устоять перед романтикой. Они часто улетают в мир грез фантазий и воспоминаний и копят внутри все эмоциональные моменты, ради которых могут пожертвовать многим.

Отличающиеся природным любопытством Близнецы стремятся к экспериментам и свежим эмоциям. Они любят разгадывать тайны и известны как прекрасные собеседники. Представителей этого знака нередко можно встретить среди выдающихся ученых и ярких личностей.

По словам Мехди Эбрагими Вафа, легкие в общении Раки питают страсть к легкости бытия и энергетическим потокам. Они наделены природной тонкостью. Их представители бывают хорошими друзьями.

Львы упорно стремятся к самореализации. Ожидание у море погоды — не про этот знак. Львы не промолчат, если видят несправедливость. Они часто решают взять все в свои руки. Представители этого знака могут стать прекрасными руководителями. Они отличаются активностью и умом и не могут не вызвать интереса у окружающих.

Прямолинейные Девы одержимы «правдой». Они желают докопаться до сути и расставить все вещи по своим местам. Для представителей этого знака важно четко понимать свою роль.

Весы питают страсть к творчеству. Оно может стать его хобби или же основным видом деятельности.

Скорпионы испытывают непреодолимую тягу к знаниям. Они всю жизнь стремятся к развитию, и на этом пути их ничто не остановит. Представители этого знака обладают отличными аналитическими способностями и интуицией, а также самодисциплиной.

Стрельцы одержимы приключениями. Их враг — скука. Жажда к адреналину, новым места и событиям не может удержать их не месте.

Для Козерогов важно иметь возможность уединиться и побытьнаедине с собой. Такие минуты дают представителям этого знака ресурс и идеи для дальнейшего пути.

Водолеи испытывают тягу к красоте, которую замечают во всем. Они наделены талантом чувствовать то, о чем многие не догадываются.

Рыбы одержимыми идеями, чье многообразие поражает. Сегодня одни стремятся к одному, а завтра уже ставят для себя новые цели и планы. Они искренне любят сюрпризы, сообщает «СтарХит».

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