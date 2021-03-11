Жители столицы выберут темы для школьных квестов в «Доме на Брестской»

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В Москве проводят новое голосование в проекте «Активный гражданин». Столичные жители могут подобрать для детей старше семи лет ряд тем для школьных квестов в «Доме на Брестской». Об этом в четверг, 11 марта, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— На выбор участникам голосования будут предложены следующие темы: экология, культура, спорт, транспорт, космос, наука, — рассказал глава департамента.

На данном портале можно будет не только принять участие в голосовании, но и предложить свою тему. Опрос проводится для реализации ряда мероприятий программы «Узнай Москву».

Напомним, что «Дом на Брестской» проводит различные выставки, лекции и мастер-классы с целью просвещения граждан о работе Стройкомплекса Москвы и градостроительном развитии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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