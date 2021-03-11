Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автосервис загорелся в Подмосковье
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автосервис загорелся в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Калиновка Карта всех событий

В деревне Калиновке Московской области загорелось здание автосервиса. Об этом в четверг, 11 марта, «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, огонь распространился по всей площади автосервиса, которая составляет 300 квадратных метров. Уточняется, что пламя также перекинулось на пристроенное к нему административное здание.

Пожару присвоен ранг 1-БИС. На месте работают пожарные расчеты.

Читайте также: Пожар вблизи железнодорожной станции Химки не повлиял на движение поездов

автосервисвозгораниепожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Все мнения
О проекте