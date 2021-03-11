Автосервис загорелся в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Калиновка Карта всех событий

В деревне Калиновке Московской области загорелось здание автосервиса. Об этом в четверг, 11 марта, «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, огонь распространился по всей площади автосервиса, которая составляет 300 квадратных метров. Уточняется, что пламя также перекинулось на пристроенное к нему административное здание.

Пожару присвоен ранг 1-БИС. На месте работают пожарные расчеты.

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