Автосервис загорелся в Подмосковье
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Калиновка Карта всех событий
В деревне Калиновке Московской области загорелось здание автосервиса. Об этом в четверг, 11 марта, «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.
По данным источника, огонь распространился по всей площади автосервиса, которая составляет 300 квадратных метров. Уточняется, что пламя также перекинулось на пристроенное к нему административное здание.
Пожару присвоен ранг 1-БИС. На месте работают пожарные расчеты.
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