Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два 21-этажных дома появятся в столичном районе Текстильщики
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Два 21-этажных дома появятся в столичном районе Текстильщики

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, 3 Карта всех событий

Утверждена проектная документация на строительство двух 21-этажных жилых домов в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Дома будут построены в районе Текстильщики по адресу 1-й Грайвороновский проезд, владение 3. Строительство будет осуществляться в два этапа, помещения на первых этажах домов будут сданы в аренду, уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Первый корпус рассчитан на 240 квартир, второй — на 220. Квартиры будут сдавать с полной внутренней отделкой, на подземном этаже разместят кладовые для жителей, приводит детали проекта агентство городских новостей «Москва».

На прилегающей к домам территории появятся открытые парковки, дворы-парки и детские площадки. Также предполагается разбивка газонов и цветников, высадка деревьев.

Читайте также: Четыре новых спорткомплекса появятся в Хорошево-Мневниках и Таганском районе

район Текстильщикистроительство новых домовблагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Все мнения
О проекте