Два 21-этажных дома появятся в столичном районе Текстильщики

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, 3 Карта всех событий

Утверждена проектная документация на строительство двух 21-этажных жилых домов в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Дома будут построены в районе Текстильщики по адресу 1-й Грайвороновский проезд, владение 3. Строительство будет осуществляться в два этапа, помещения на первых этажах домов будут сданы в аренду, уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Первый корпус рассчитан на 240 квартир, второй — на 220. Квартиры будут сдавать с полной внутренней отделкой, на подземном этаже разместят кладовые для жителей, приводит детали проекта агентство городских новостей «Москва».

На прилегающей к домам территории появятся открытые парковки, дворы-парки и детские площадки. Также предполагается разбивка газонов и цветников, высадка деревьев.

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