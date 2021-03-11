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Более трех тысяч рекламных щитов эксплуатируется на улицах Москвы
Фото: mos.ru

Более трех тысяч рекламных щитов эксплуатируется на улицах Москвы

Елена Фролова

Город

Более трех тысяч рекламных щитов и свыше 700 медиаповерхностей эксплуатируется на улицах Москвы. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на столичный департамент СМИ и рекламы.

— По состоянию на январь 2021 года в столице насчитывается около 3150 рекламных щитов размером 6х3 метра и 2700 иных отдельно стоящих рекламных конструкций. При этом следует иметь в виду, что количество рекламных поверхностей больше, чем рекламных конструкций, в силу технического решения последних, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, на данный момент в Москве расположены 720 рекламных поверхностей с электронной сменой изображения. В это число не входят 90 экранов на фасадах зданий. Чаще всего цифровые щиты устанавливают на наиболее оживленных трассах с максимальным потоком авто. Эти конструкции эксплуатируются согласно установленным требованиям.

В свою очередь социальная реклама размещена на пяти тысячах поверхностей. Их ежемесячно используют для информирования граждан о важных и актуальных событиях и программах.

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