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Городские указатели к нотариальным конторам появятся в столице. Об этом сообщает пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

— Для того чтобы граждане могли быстрее находить ближайшие нотариальные конторы, в столице установят 14 новых городских указателей. Кроме того, на установленных ранее указателях будет размещена одна тысяча 792 дополнительных информационных поля с информацией о ближайших нотариусах Москвы, — уточнили в департаменте.

Проект реализуют в течение всего 2021 года, работы пройдут во многих районах Москвы. Целью является улучшение комфортной среды города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в четырех округах Москвы установили указатели к филиалам ПФР.

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