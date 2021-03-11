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Выручка цветочных магазинов выросла в два раза перед 8 марта в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Выручка цветочных магазинов выросла в два раза перед 8 марта в Москве

Ксения Монахова

Город

Благодаря празднованию Международного женского дня выручка цветочных, ювелирных, парфюмерных и кондитерских магазинов столицы выросла более чем в 10 раз. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, готовиться в празднованию 8 Марта горожане начали еще за неделю до даты. В результате чего 1 марта выручка цветочных магазинов и баз достигла 55,8 миллионов рублей, что в 2,1 раза больше оборотов 22 февраля.

— Непосредственно 8 марта выручка составила уже 316,1 миллиона рублей, что по сравнению с 1 марта больше в 5,6 раза и в 12 раз, чем 22 февраля. Среднесуточные обороты специализированных цветочных магазинов без учета цветочных баз на неделе 1-7 марта составили 79,1 миллиона рублей, что в 3,7 раза больше, чем было неделей ранее - 21,3 миллиона рублей, — добавил Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов подчеркнул, что в связи с высоким спросом в праздник пользовались спросом и ювелирные изделия.

— Если с 22 по 28 февраля, среднесуточный оборот ювелирных магазинов составлял 179,3 миллиона рублей, то 1-7 марта показатель вырос в 2,3 раза – до 404,7 миллиона рублей, — добавил Кирилл Пуртов.

Отмечается, что максимальное количество денег на ювелирные изделия было потрачено 7 марта. Большой рост продаж накануне 8 Марта было и у магазинов косметики и парфюмерии.

— Примечательно,что самая большая выручка на предпраздничной неделе была зафиксирована 4 и 5 марта — 559,2 и 535,2 миллиона рублей соответственно, в последние рабочие дни перед праздником, — сообщил директор Аналитического центра столицы Максим Иванов.

Высокие обороты были и у магазинов с кондитерскими изделиями и шоколадом перед праздником.

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покупкиВладимир Ефимов8 марта
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