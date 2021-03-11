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Помещение в здании 1936 года постройки в Хамовниках выставили на торги
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Помещение в здании 1936 года постройки в Хамовниках выставили на торги

Елизавета Борисова

Город

Помещение кирпичного жилого здания 1936 года выставили в аренду под офис или салон красоты на городских торгах. Оно расположено недалеко от метро «Кропоткинская» по адресу Большой Афанасьевский переулок, дом 17/7. Об этом в четверг, 11 марта, рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Начальная цена годовой аренды ­составляет 1,08 миллиона рублей, а участниками аукциона могут быть представители только малого и среднего бизнеса. Договор с победителем торгов будет заключен сроком на десять лет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно документации, постройка не является объектом культурного наследия.

Напомним, что за прошедший год было реализовано на аукционах по аренде 620 нежилых помещений, из них 20 — на территории Центрального административного округа. Подать заявку на участие можно онлайн до 2 апреля текущего года, торги пройдут 9 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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