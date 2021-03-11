Психолог объяснила, как пандемия повлияла на «одноразовые» любовные связи

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Люди стали больше ценить отношения с постоянным партнером после пандемии коронавируса. По словам психолога и сексолога Александры Миллер, они меньше ищут «одноразовые» сексуальные связи на стороне. Об этом сообщила «Москва 24».

— Сейчас в вопросе отношений количество меняется на качество. Люди отвыкли от истории меняющихся лиц в Tinder, им хочется чего-то более серьезного, теплого, — подчеркнула специалист.

По ее мнению, пандемия оказала большое влияние на мировоззрение граждан, поэтому в институте семьи происходят значительные перемены, а семейные ценности приобретают большее значение.

— Люди менее стремятся к «одноразовым» сексуальным связям и ищут человека, с которым будут выстраивать полноценные отношения, — добавила Александра Миллер.

За время ограничений и самоизоляции большинство граждан пересмотрели свою жизнь. Как объяснила сексолог, те, кто был несчастен в браке, развелись. Она также отметила, что от часто меняющихся половых связей страдает иммунитет человека, ведь даже контрацептивы не дают 100 процентов защиты от различных заболеваний.

— В пандемию все обратили внимание на свое здоровье. Прерывистые половые связи отошли на второй план, — пояснила эксперт.

Помимо этого, по ее словам, люди стали больше ценить в партнерах душевные качества, поэтому начали искать тех, с кем можно комфортно проводить время.

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