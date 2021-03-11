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Правоохранители задержали мужчину, захватившего заложницу в Северодвинске
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Правоохранители задержали мужчину, захватившего заложницу в Северодвинске

Ксения Монахова

Происшествия

Задержан мужчина, захвативший женщину в заложники в Северодвинске. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в микрокредитной организации.

— Задержали, — цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что заложница жива. О состоянии здоровья женщины пока ничего не известно.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее в Советском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции (КТО). Неизвестный открыл огонь по силовикам, которые проверяли данные о подготовке теракта.

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