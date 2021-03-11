Правоохранители задержали мужчину, захватившего заложницу в Северодвинске
Задержан мужчина, захвативший женщину в заложники в Северодвинске. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел в микрокредитной организации.
— Задержали, — цитирует собеседника ТАСС.
Уточняется, что заложница жива. О состоянии здоровья женщины пока ничего не известно.
Подробности случившегося выясняются.
Ранее в Советском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции (КТО). Неизвестный открыл огонь по силовикам, которые проверяли данные о подготовке теракта.
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