Здание «Народной галереи» отремонтируют в столице

Фото: Предоставлено пресс-службой Дома народного творчества имени Поленова

Россия, Москва, Потаповский переулок, 16с3 Карта всех событий

Проект капремонта здания «Народной галереи» российского Дома народного творчества имени Поленова согласовала Главгосэкспертиза России. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе ремонта будет осуществлена просушка фасадов здания, локально восстановят кирпичную кладку и обработают стены специальным антигрибковым раствором. «Народная галерея» расположена по адресу Потаповский переулок, дом 16, строение 3.

Напомним, что Государственный российский Дом народного творчества имени Поленова работает с 1915 года. В наши дни зданию вернули имя основателя, также оно получило новую площадку — двухэтажный дом в Потаповском переулке, где в дальнейшем открыли «Народную галерею».

Ремонт здания планируется провести за счет средств государственного бюджета, сообщает Интерфакс.

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