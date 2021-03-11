Здание «Народной галереи» отремонтируют в столице
Проект капремонта здания «Народной галереи» российского Дома народного творчества имени Поленова согласовала Главгосэкспертиза России. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе ремонта будет осуществлена просушка фасадов здания, локально восстановят кирпичную кладку и обработают стены специальным антигрибковым раствором. «Народная галерея» расположена по адресу Потаповский переулок, дом 16, строение 3.
Напомним, что Государственный российский Дом народного творчества имени Поленова работает с 1915 года. В наши дни зданию вернули имя основателя, также оно получило новую площадку — двухэтажный дом в Потаповском переулке, где в дальнейшем открыли «Народную галерею».
Ремонт здания планируется провести за счет средств государственного бюджета, сообщает Интерфакс.
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