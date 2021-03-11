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Молодых предпринимателей пригласили на фестиваль «КиберМасленица»
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Молодых предпринимателей пригласили на фестиваль «КиберМасленица»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Берсеневская набережная, 6с3 Карта всех событий

В воскресенье, 14 марта, в столице пройдет фестиваль для молодых предпринимателей «КиберМасленица». Мероприятие состоится на площадке «Старт Хаб», расположенной на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь».

Гостей ждет спектакль в исполнении артистов инструментально-пластического театра и танцевальный мастер-класс. Кроме того, все желающие смогут принять участие в шуточной церемонии провода зимы. Танцовщик и хореограф Александр Могилев расскажет, как изменить свою жизнь, двигаясь «в весеннем ритме».

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, на площадке «Старт Хаб» проведут свыше 150 деловых и научно-популярных мероприятий. Здесь пройдут конференции, бизнес-дебаты, дискуссии, паблик-токи, обучающие программы, выставки и игротеки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В конце мероприятия состоится церемония «сожжения» киберчучела, олицетворяющего «зиму» бизнеса. Для посещения фестиваля необходима предварительная регистрация.

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