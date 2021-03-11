Почти 650 тысяч «квадратов» жилья сдали в Ленинградской области за два месяца

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Дома общей жилой площадью 646 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию на территории Ленинградской области за январь и февраль 2021 года. При этом более половины из них частные: на них пришлось 387 тысяч «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Уточняется, что тенденция на частные дома была устойчивой на протяжении 2020 года. Как отмечают «Невские новости», она отражает предпочтения покупателей недвижимого имущества. За чертой города спрос уходит в сторону именно такого вида жилья.

За два первых месяца 2020 года было введено немногим более 291 тысячи квадратных метров жилых домов. По подсчетам аналитиков, объемы строительства за год увеличились на 120 процентов. При этом план министерства строительства по вводу недвижимости на этот год реализован уже на 28,5 процента. На данный момент в регионе идет строительство на 535 площадках.

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