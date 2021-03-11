Путин: 2020 год стал самым тяжелым для мировой экономики после Второй мировой войны

Фото: Администрация президента РФ

В 2020 году мировой ВВП сократился на 3,5 процента, а сам год стал самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

По словам главы государства, снижение произошло из-за эпидемиологической ситуации в мире. Антиковидные меры негативно сказались на многих сферах экономики.

— Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны, — отметил Путин.

Президент добавил, что внезапный сильный кризис заставил государства совершать «экстраординарные действия», сообщает «Российская газета».

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