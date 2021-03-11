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Пассажирам поездов дальнего следования предложат блины и постные блюда
Фото: АГН «Москва»

Пассажирам поездов дальнего следования предложат блины и постные блюда

Кирилл Николаев

Транспорт

С 8 по 14 марта в вагонах-ресторанах и бистро поездов дальнего следования пассажиры смогут заказать блины с различными начинками. Об этом сообщили на сайте РЖД.

Кроме того, в указанный период блины смогут попробовать пассажиры «Сапсанов». Также им будут предложены традиционные и вегетарианские блюда.

С 15 марта по 1 мая в меню добавят постные блюда. Пассажирам будут доступны блюда из овощей и круп, а также различные салаты. В поездах можно будет заказать щи из капусты с картофелем, гречневую кашу по-старорусски, салат из свеклы с грецким орехом.

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