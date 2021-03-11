Намибия стала 50-й страной, которая одобрила российский «Спутник V»

Фото: АГН «Москва»

Намибия стала 50-й страной, которая одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Процесс регистрации препарата прошел в рамках ускоренной процедуры. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Уточняется, что «Спутник V» занимает второе место в мире среди других одобренных государствами вакцин.

— РФПИ сотрудничает с партнерами по всему миру и предлагает одну из лучших вакцин по эффективности, безопасности и доступности. Мы видим высокий интерес и прикладываем все усилия для удовлетворения спроса на российскую вакцину, чтобы больше стран имели возможность защитить население благодаря «Спутник V», — отметил Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что вакцину «Спутник V» одобрили в 50 странах с общим населением более 1,3 миллиарда человек, сообщает РИА Новости.

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