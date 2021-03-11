Названы пять оригинальных способов сделать предложение руки и сердца

Фото: pixabay.com

Одним из самых важных для каждой женщины становится момент, когда мужчина просит ее руку и сердце. Топ-5 самых оригинальных способов сделать предложение любимой подобрал портал New Inform.

Вопрос на радио

Необычным сюрприз выходит, если попросить девушку включить радио в определенное время, не объясняя зачем. В этот момент мужчине нужно дозвониться на станцию и сделать возлюбленной предложение в прямом эфире. Завершит сказочный момент специально заказанная для нее песня.

Плакаты в городе

Еще одним оригинальным способом станет возможность задать своей женщине вопрос с помощью билборда или любого другого рекламного плаката в городе. Заказать баннеры с предложением руки и сердца можно практически в любом рекламном агентстве. Установить необычное «Ты выйдешь за меня?» можно там, где избранница обязательно его увидит. Например, напротив окон дома или работы.

Флешмоб

Этот способ особенно подойдет для любительниц романтичных мелодрам. Флешмоб можно устроить во время свидания. Для этого нужно попросить группу людей вручать девушке цветы, к примеру, по одной розе, пока в ее руках не окажется весь букет. А в завершение молодой человек с розой другого цвета должен сам задать ей заветный вопрос.

Печенье с предсказаниями

Любительнице сладкого придется по душе вариант с печеньями, внутри которых заложены тайные послания. Будет идеально, если будущий жених испечет их сам. Сладости должны быть небольшими по размеру. В одной из них будет записка с предложением.

Меню в ресторане

Попросить любимую стать женой можно в ресторане, где предварительно напечатано меню с заветным вопросом. Официант поднесет девушке ее вариант списка с названиями блюд. Она его откроет и прочитает столь желанный вопрос, на который она не сможет ответить отказом.

Читайте также: Новый возлюбленный Азизы публично сделал ей предложение руки и сердца