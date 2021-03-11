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Автоэксперты дали советы, как подготовить авто к весеннему сезону
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автоэксперты дали советы, как подготовить авто к весеннему сезону

Елена Фролова

Общество

Теплые весенние дни еще не наступили, а ответственные водители уже задумались о сезонной подготовке своих автомобилей. Как сообщает Nation News, автоэксперты портала drive2.ru рекомендуют для начала тщательно промыть кузов машины от химикатов, сменить резину и долить жидкость везде, где это требуется.

Уточняется, что во время весенней оттепели бессмысленно часто мыть машину. Несмотря на это, после зимы важно устроить хороший «душ» для своего четырехколесного друга. Особенно тщательно нужно вымыть кузов, так как там долгое время собирались химикаты, которыми посыпали проезжую часть. Можно воспользоваться промывкой с использованием специальных гранул, иначе на кузове может образоваться коррозия.

Совет сменить резину уже можно считать банальным. Тем не менее он актуален. Почти все автолюбители знают, почему важно вовремя «переобувать» авто на зиму. Однако не все понимают, зачем это делать обратно, особенно, если резина практически без шипов. Уточняется, что сцепление с дорогой связано в первую очередь не с шипами, а с рисунком протектора, летний и зимний варианты которого значительно отличаются. Именно поэтому водитель может рисковать жизнью, если будет ездить не на сезонной резине.

Не менее важным этапом подготовки машины стала замена расходников. Например, среди них могут быть свечи зажигания, которые должны быть черного цвета. Важно проверить и в случае необходимости заменить стеклоочистители. На морозе они изнашиваются, да и срок их службы обычно не превышает одного года. Нужно обратить внимание и на аккумулятор. Лучше узнать уровень его заряда, даже если зимой с ним не было никаких проблем.

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