Путин начал подготовку ежегодного послания Федеральному Собранию

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Началась подготовка ежегодного послания главы государства Федеральному Собранию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин сделал заявление о подготовке послания во время совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

— Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, — заявил президент.

Он добавил, что при подготовке послания ему было необходимо ознакомиться с мнением крупнейших российских бизнесменов, сообщает ТАСС.

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