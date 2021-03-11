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Путин начал подготовку ежегодного послания Федеральному Собранию
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Путин начал подготовку ежегодного послания Федеральному Собранию

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Началась подготовка ежегодного послания главы государства Федеральному Собранию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин сделал заявление о подготовке послания во время совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

— Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, — заявил президент.

Он добавил, что при подготовке послания ему было необходимо ознакомиться с мнением крупнейших российских бизнесменов, сообщает ТАСС.

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