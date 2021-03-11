Москвичам напомнили об индексации социальных пенсий в апреле

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С 1 апреля 2021 года социальные пенсии в России повысятся на 3,4 процента, напомнил в комментарии «Вечерней Москве» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что социальные пенсии индексируются каждый год первого апреля. Коэффициент был определен правительством исходя из разницы величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) по отношению к прошлому году. При этом, достигнув пенсионного возраста, неработающий пенсионер не может получать денег меньше, чем уровень ПМП. Поскольку социальные пенсии по размеру маленькие, доплаты до этого уровня происходят либо из федерального, либо из регионального бюджета.

Депутат также напомнил, что социальные пенсии по старости получают те, кто либо вообще не работал по каким-либо причинам, либо трудился неофициально, получая зарплату «в конверте», а работодатель не перечислял за своего сотрудника взносы в Пенсионный фонд России (ПФР). В отличие от страховой, социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже — в 70 и 65 для мужчин и женщин соответственно.

— Мы сталкиваемся с тенденцией, что у нас с каждым годом все больше людей, достигнув пенсионного возраста, не могут выйти на пенсию. Им пенсию не назначают в связи с тем, что отсутствуют страховые баллы в нужном количестве или стаж. Это происходит по причине зарплат в конверте, невозможности подтвердить работу в советский период или постсоветский период, когда система не была еще страховой. Либо гражданин приехал из другого государства, а запросы из Пенсионного фонда в ту же Украину не дают никаких результатов, хотя есть двустороннее соглашение, — рассказал парламентарий.

Согласно постановлению мэра Москвы от 19 января 2021 года, прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне в 13 496 рублей. Для тех, кто в столице проживает более 10 лет, предусмотрена минимальная пенсия в размере 20 222 рублей в рамках городского социального стандарта. Тогда как средний размер социальной пенсии, по данным ПФР, в столице составляет 9547 рублей.

Также социальные пенсии назначаются инвалидам первой, второй и третьей групп, детям до 18 лет при потере кормильца и детям, чьи родители не установлены. В общей сложности индексация затронет 3,9 миллиона граждан по всей стране.

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