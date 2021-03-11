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Организаторы Евровидения потребовали от Белоруссии заменить песню
Фото: eurovision.tv

Организаторы Евровидения потребовали от Белоруссии заменить песню

Кирилл Николаев

В мире

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение предложили Белоруссии заменить песню, с которой страна собиралась выступить в 2021 году. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

По мнению организаторов мероприятия, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Песня в ее нынешнем виде не может быть допущена на конкурс.

Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков сообщил РИА Новости, что после этого заявления может сам отказаться от участия в Евровидении.

Ранее стало известно, что российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке. Группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в проекте. Фронтмен группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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БелоруссияЕвровидениепесня
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