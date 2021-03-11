Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Визажист назвал звезд, которые отличаются «вкусным» макияжем
Фото: pixabay.com

Визажист назвал звезд, которые отличаются «вкусным» макияжем

Елена Фролова

Звезды

О том, кто из российских артистов эстрады заслуживает похвалы за прекрасное чувство вкуса при выборе макияжа, рассказал звездный визажист Вадим Андреев.

Эксперт отметил, что в России немало знаменитостей, отличающихся «вкусным» мейкапом. При этом он выделил трех певиц, которые, по его мнению, заслуживают особенного внимания.

— Мне всегда нравилась Алсу. Она точна в своих макияжах, что всегда подходит ей, выглядит уместно, сексуально и освежающе. Также мне часто нравится макияж у Глюкозы, — сказал визажист ФАН.

По его мнению, Глюкоза умело подчеркивает свой женственный образ и «бархатистый» взгляд. Вадим Андреев также отметил макияж Любови Успенской, с которой он тесно сотрудничает в течение нескольких лет.

— Мне всегда нравились профессионализм и новаторство Любы Успенской, — добавил визажист.

При этом он добавил, что королева шансона умело справляется с мейкапом даже без помощи профессиональных визажистов.

Читайте также: Визажист рассказал, какой косметикой можно пользоваться мужчинам

ГлюкозамакияжЛюбовь Успенская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте