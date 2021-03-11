Визажист назвал звезд, которые отличаются «вкусным» макияжем

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О том, кто из российских артистов эстрады заслуживает похвалы за прекрасное чувство вкуса при выборе макияжа, рассказал звездный визажист Вадим Андреев.

Эксперт отметил, что в России немало знаменитостей, отличающихся «вкусным» мейкапом. При этом он выделил трех певиц, которые, по его мнению, заслуживают особенного внимания.

— Мне всегда нравилась Алсу. Она точна в своих макияжах, что всегда подходит ей, выглядит уместно, сексуально и освежающе. Также мне часто нравится макияж у Глюкозы, — сказал визажист ФАН.

По его мнению, Глюкоза умело подчеркивает свой женственный образ и «бархатистый» взгляд. Вадим Андреев также отметил макияж Любови Успенской, с которой он тесно сотрудничает в течение нескольких лет.

— Мне всегда нравились профессионализм и новаторство Любы Успенской, — добавил визажист.

При этом он добавил, что королева шансона умело справляется с мейкапом даже без помощи профессиональных визажистов.

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