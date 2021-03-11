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«Как я буду есть?»: дочь Леры Кудрявцевой отругала маму за грязную тарелку
Фото: instagram.com/leratv

«Как я буду есть?»: дочь Леры Кудрявцевой отругала маму за грязную тарелку

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram опубликовала трогательное видео с двухлетней дочерью Машей. На кадрах видно, как девочка ругает маму за то, что она не помыла тарелку.

— Вот как я буду из грязной тарелки есть? Как? — сказала Маша своей маме.

Кудрявцева начала извиняться перед ней. Девочка добавила, что 100 раз говорила маме о том, что нельзя есть из грязной тарелки. Телеведущая едва сдерживала смех за кадром. Теперь она думает о создании для Маши отдельного аккаунта в Instagram.

Подписчики восхитились трогательным видео и посоветовали Кудрявцевой отдать дочь в театральное.

«Отдайте в театральное! Эта мимика, взгляд! Невозможно сладкая булочка!», «Куколка», «Чудо ребенок», — написали они в комментариях к видео.

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мамадочьЛера Кудрявцева
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