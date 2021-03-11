Неизвестный ранил ножом двух мужчин у торгового центра на Каширском шоссе
Неизвестный ранил двух мужчин у торгового центра «Вегас» на Каширском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Возле торгового центра произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них достал нож и нанес ранения двум другим мужчинам, после чего скрылся.
Уточняется, что в настоящее время торговый центр работает в штатном режиме, посетителям ничего не угрожает.
— По данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На данный момент проводится розыск подозреваемых, сообщает РИА Новости.
Читайте также: Появилось подробное видео задержания мужчины, который взял заложницу в Северодвинске