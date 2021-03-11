Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Неизвестный ранил ножом двух мужчин у торгового центра на Каширском шоссе
Фото: Скриншот видео на Youtube-канале «Скорая помощь»

Неизвестный ранил ножом двух мужчин у торгового центра на Каширском шоссе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Неизвестный ранил двух мужчин у торгового центра «Вегас» на Каширском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Возле торгового центра произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них достал нож и нанес ранения двум другим мужчинам, после чего скрылся.

Уточняется, что в настоящее время торговый центр работает в штатном режиме, посетителям ничего не угрожает.

— По данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент проводится розыск подозреваемых, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Появилось подробное видео задержания мужчины, который взял заложницу в Северодвинске

Каширское шоссераненияторговый центр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте