Неизвестный ранил ножом двух мужчин у торгового центра на Каширском шоссе

Фото: Скриншот видео на Youtube-канале «Скорая помощь»

Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Неизвестный ранил двух мужчин у торгового центра «Вегас» на Каширском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Возле торгового центра произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них достал нож и нанес ранения двум другим мужчинам, после чего скрылся.

Уточняется, что в настоящее время торговый центр работает в штатном режиме, посетителям ничего не угрожает.

— По данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент проводится розыск подозреваемых, сообщает РИА Новости.

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